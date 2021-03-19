Делегация КНР резко отреагировала на поведение американцев в ходе встречи на Аляске

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Китайская делегация была вынуждена резко ответить на неэтичное поведение американских коллег во время проходящей на Аляске встречи высокопоставленных представителей двух стран, сообщило центральное телевидение Китая.

"Американская сторона во вступительном слове обрушилась с обвинениями на внешнюю и внутреннюю политику Китая, провоцируя конфликтную ситуацию и превысив согласованный лимит времени. Такое обращение с гостями является неэтичным, а также нарушением дипломатического протокола", - говорится в сообщении со ссылкой на представителя делегации КНР.

Начало двухдневной встречи американских и китайских высокопоставленных чиновников на Аляске прошло в прохладной обстановке, стороны выступили с взаимными обвинениями, сообщает издание Politico.

По сообщению издания, перед тем, как журналисты должны были покинуть зал, где проходила встреча, Салливан задержал их, и американская делегация выступила с дополнительными замечаниями. Китайская сторона в ответ потребовала дополнительное время для своего выступления.

Не названный Politico по имени высокопоставленный чиновник администрации Байдена в связи с этим обвинил китайских дипломатов в нарушении протокола.

По его словам, такие "преувеличенные дипломатические презентации часто нацелены на домашнюю аудиторию". "С другой стороны, китайская делегация, похоже, прибыла с намерением показать себя на публике, сосредоточившись на публичной театральности и драматизме", - сказал представитель американской стороны.

На встреча с китайской стороны принимают участие глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И, с американской - госсекретарь США Энтони Блинкен и советника президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Инициатором встречи, как ранее сообщил МИД Китая, выступил Вашингтон. Китай называет ее "стратегическим диалогом", но Вашингтон, как отмечают СМИ, занижает статус и ее значение.

"Это не стратегический диалог. Это важная возможность для нас изложить предельно откровенно нашу обеспокоенность действиями и поведением Пекина, которые создают проблемы в области безопасности, процветания и ценностей как для США, так и для наших партнеров и союзников", - заявил ранее Блинкен.