Байден заявил о намерении не допустить лидерства Китая в мире

Президент США Джо Байден Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что не допустит, чтобы Китай достиг своей цели - стать самой могущественной страной в мире.

"Пока я тут, ему это не удастся", - пообещал он в ходе своей первой пресс-конференции в Белом доме.

Президент также сообщил, что в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином он заявлял о нежелании США вступать в конфронтацию с Китаем.

"Мы не ищем конфронтации, но знаем, что будет очень упорное соперничество", - сказал Байден, отметив, что Штаты будут требовать от Пекина следования положениям международного права, чтобы он состязался по-честному.

В свою очередь США, пообещал Байден, будут повышать свою конкурентоспособность, в том числе вкладывая больше средств в различные области науки. Также в контексте соперничества с КНР Байден упомянул укрепление Вашингтоном союзнических отношений с другими странами.

Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли.

При администрации Дональда Трампа в адрес Китая также звучали обвинения в том, что страна не приняла адекватных мер для предотвращения распространения коронавируса.