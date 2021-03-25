Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:08Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 776 219+574 083

Байден заявил о намерении не допустить лидерства Китая в мире

Байден заявил о намерении не допустить лидерства Китая в мире
Президент США Джо Байден
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что не допустит, чтобы Китай достиг своей цели - стать самой могущественной страной в мире.

"Пока я тут, ему это не удастся", - пообещал он в ходе своей первой пресс-конференции в Белом доме.

Президент также сообщил, что в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином он заявлял о нежелании США вступать в конфронтацию с Китаем.

"Мы не ищем конфронтации, но знаем, что будет очень упорное соперничество", - сказал Байден, отметив, что Штаты будут требовать от Пекина следования положениям международного права, чтобы он состязался по-честному.

В свою очередь США, пообещал Байден, будут повышать свою конкурентоспособность, в том числе вкладывая больше средств в различные области науки. Также в контексте соперничества с КНР Байден упомянул укрепление Вашингтоном союзнических отношений с другими странами.

Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли.

При администрации Дональда Трампа в адрес Китая также звучали обвинения в том, что страна не приняла адекватных мер для предотвращения распространения коронавируса.

Джо Байден

Новости по теме

Новости

Военные корабли РФ застряли в пробке перед Суэцким каналом

Пандемия коронавируса

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

В МИД РФ недоумевают из-за инициативы НАТО по "Северному потоку 2"

Пандемия коронавируса

Минздрав Израиля сообщил о вакцинации больше половины населения

Минздрав Израиля сообщил о вакцинации больше половины населения

Задержанного с наркотиками певца Тиму Белорусских будут судить

СБУ пришла с обысками в офисы движения Медведчука

В Сербии до мая откроют первое в Европе производство "Спутника V"

В Сербии до мая откроют первое в Европе производство "Спутника V"
Пандемия коронавируса

В Белоруссии началось промышленное производство "Спутника V"

Пандемия коронавируса

Производство вакцины "Спутник V" в Италии может начаться в июне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');