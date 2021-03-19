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Меркель допустила закупку Германией "Спутника V" при его допуске на рынок ЕС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Ангела Меркель не исключила, что ФРГ может закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" самостоятельно, если не будет достигнуто соглашение о закупках на уровне Евросоюза и при условии, что вакцина будет допущена на рынок ЕС.

"Я считаю, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)", - сказала Меркель журналистам Берлине в пятницу, отвечая на вопрос про российскую вакцину.

По ее словам, если централизованных закупок российской вакцины ЕС не будет, "а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по собственному пути, в одиночку". Она добавила, что в случае одобрения вакцины "это возможно".

Ранее в пятницу о такой возможности заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Германия Ангела Меркель Спутник V коронавирус

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