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Германия задумалась о закупке "Спутника V" после ее одобрения EMA

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Германия, в случае допуска российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на рынок ЕС, сможет самостоятельно заключить контракты на ее поставки, если ЕС не примет централизованного решения, заявил глава немецкого Минздрава Йенс Шпан.

"Я вполне могу себе представить, что мы заключаем контракты, в короткие сроки, предпосылка к этому - нужно знать, о каких объемах поставок и в какие сроки мы говорим", - сказал Шпан журналистам в Берлине в пятницу.

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Он считает, что если ЕС не станет заключать централизованные контракты о закупках "Спутника V", то Германия может сделать это самостоятельно. "Я выступаю за то, что если Европейский союз ничего не предпримет, то мы сделаем это в национальном плане", - сказал министр.

По его словам, в целом такая возможность допускается, если лекарство будет одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Германия Спутник V

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