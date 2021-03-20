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В немецком Касселе произошли столкновения противников ограничений с полицией

В немецком Касселе произошли столкновения противников ограничений с полицией
Акция протеста в немецком Касселе
Фото: Thomas Lohnes/Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Демонстрация, на которую вышли противники ограничительных мер в городе Кассель (земля Гессен, ФРГ), вылилась в субботу в столкновения с полицией, передает агентство Associated Press.

В акции протеста принимали участие примерно 10 тысяч человек. Когда митингующие попытались прорвать полицейские кордоны, силы правопорядка применили водяные пушки, слезоточивый газ и дубинки. Несколько человек были задержаны.

Большинство протестующих не соблюдали меры безопасности, в том числе ношение масок. Несколько журналистов подверглись нападению со стороны демонстрантов.

Associated Press отмечает, что ранее противники ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, призывали к общенациональным акциям протеста в субботу. Однако в Берлине, где были мобилизованы 1,8 тыс. офицеров полиции, у Бранденбургских ворот собрались лишь около 500 демонстрантов.

Тем временем, в ФРГ вновь отмечается рост заболеваемости COVID-19, причем доминирующим штаммом, по словам экспертов, стал британский. Он считается более заразным. На следующей неделе, как ожидается, власти примут решение, как реагировать на складывающуюся ситуацию.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с момента начала пандемии в ФРГ было зарегистрировано свыше 2,64 млн случаев заражения, более 75,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, свыше 2,4 млн человек выздоровели.

Германия Кассель

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