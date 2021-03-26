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Болгария выдала России двух обвиняемых в убийствах россиян

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Болгария выдала России двух подозреваемых в особо тяжких преступлениях, 26 марта в Софии их передали сотрудникам нацбюро Интерпола и российского ФСИН, сообщила пресс-служба МВД.

Это обвиняемый в убийстве и бандитизме Владислав Мухин ("Муха) и осужденный за особо тяжкие преступления Андрей Данилов.

Как рассказали в МВД, Мухина разыскивали по подозрению в убийстве лидера преступной группировки "Калуга" в Казани в 1998 году. Он скрылся от следствия и бежал за границу. По данным МВД, Мухин был активным участником ОПГ "Перваки", которая действовала в Казани с конца 1980-х годов. Его задержали в Болгарии в августе 2020 года.

Данилова болгары задержали в июле 2020 года. Он был объявлен в международный розыск. Ранее Вологодский областной суд заочно приговорил его к 19 годам колонии за убийство, покушение на преступление и незаконный оборот оружия.

Суд установил, что в начале 2000-х годов в Череповце Данилову один бизнесмен предложил за крупную сумму денег убить женщину, которой он не хотел возвращать долг, и передал ему пистолет и патроны. Данилов дождался женщину в подъезде ее дома, угрожая пистолетом, заставил зайти в квартиру, где она успела нажать на кнопку сигнализации вызвать чоповцев. Данилов стрелял, убил одного из охранников и ранил второго и хозяйку квартиры.

МВД Болгария Владислав Мухин Андрей Данилов София Череповец Казань

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