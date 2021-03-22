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Пашиняна выдвинут на пост премьера на внеочередных выборах в парламент

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правящая партия "Мой шаг" на предстоящих внеочередных выборах в парламент выдвинет кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

"Думаю, что это очевидно. Список возглавит Никол Пашинян", - заявил министр юстиции Армении Рустам Бадасаян журналистам в понедельник.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.

Внеочередные парламентских выборов в Армении назначены на 20 июня.

Никол Пашинян Армения Рустам Бадасаян

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