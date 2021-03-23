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Пашинян возглавит список правящей партии на выборах в парламент Армении

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Предвыборный список правящей партии "Гражданский договор" на предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах возглавит действующий премьер Никол Пашинян.

Об этом заявила руководитель правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

Она не стала отвечать и прекратила общение с журналистами после заданного ими вопроса, почему Пашинян является незаменимым и почему список не могут возглавить другие представители партии.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.

Внеочередные парламентских выборов в Армении назначены на 20 июня.

Армения Никол Пашинян

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