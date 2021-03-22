Таиланд начал клинические испытания собственной вакцины от COVID-19

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Таиланд в понедельник объявил о начале клинических испытаний местной вакцины от коронавируса с участием добровольцев, сообщают европейские СМИ.

"Вакцину, которую тайцы производят для тайцев, как ожидается, будут использовать в следующем году", - сказал глава совета Университета Махидол (Mahidol) Пиясакол Саколсатаядорн.

Препарат разрабатывает фармацевтическая госкомпания совместно с отделом тропической медицины Университета Махидол и американскими некоммерческими организациями. В испытаниях будут участвовать 460 волонтеров.

Вторая фаза тестирования запланирована на июль, а результаты появятся к концу года.

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул считает, что собственная вакцина даст Таиланду больше вариантов. В это время университет Чулалонгкорн разрабатывает еще одну тайскую вакцину с использованием технологии матричной рибонуклеиновой кислоты. Ее пока не испытывали.

С начала пандемии в Таиланде зарегистрировали более 27 тыс. случаев заражения коронавирусом и 91 смерть.