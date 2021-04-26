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В Бангкоке введут ряд ограничений из-за всплеска заболеваемости COVID

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Власти Бангкока с понедельника на фоне наиболее масштабного за время пандемии COVID-19 всплеска заболеваемости в Таиланде вводят ряд ограничений в столице - сроком на две недели, передает агентство Associated Press (AP).

Всего под ограничения подпадает 31 тип общественных пространств, включая кинотеатры, парки и спортивные залы. Торговые центры и супермаркеты теперь работают по сокращенному графику. Запрещено собираться в группы более чем в 20 человек.

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Также в 48 провинциях страны, включая Бангкок, от жителей требуют носить маски в помещениях и снаружи. Однако, указывает AP, в стране не вводили общенационального локдауна, комендантского часа или запрета на передвижения.

Между тем, с начала апреля в Бангкоке отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. Больницы вынуждены иметь дело с наплывом пациентов, и медики предупреждают, что нынешних ограничительных мер недостаточно для стабилизации ситуации.

С 1 мая Таиланд перестает принимать лиц, прибывающих из Индии, которая ранее столкнулась с сильнейшей волной COVID-19. Исключение будет сделано лишь для подданных королевства.

В понедельник органы здравоохранения Таиланда отчитались о зарегистрированных за сутки 2 048 случаях болезни и о восьми летальных исходах. За время пандемии в стране выявили более 57 тыс. случаев вируса, 148 инфицированных скончались.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Таиланд Бангкок Коронавирус

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