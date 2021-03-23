Макрон призвал "утром, днем и вечером" вакцинировать людей от COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал максимально нарастить возможности вакцинации населения от коронавируса COVID-19.

Во время посещения центра вакцинации Макрон заявил, что вакцинация должна быть "максимальной" и осуществляться без выходных "утром, днем и вечером".

"Для вакцинации не должно быть выходных и праздничных дней", - отметил французский лидер.

Он также объявил, что с субботы, 27 марта, во Франции прививку от коронавируса смогут сделать люди старше 70 лет. До этого лица в возрасте от 65 до 74 лет могли пройти вакцинацию только в случае наличия у них сопутствующих заболеваний.

Во Франции за время пандемии выявили 4,2 млн случаев заболевания коронавирусом, около 92 тыс. из них имели летальный исход.