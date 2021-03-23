Врачи во Франции призвали еще больше ужесточить меры против COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Французские врачи выражают обеспокоенность в связи с недостаточными, по их мнению, мерами по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, сообщает телеканал BFM-TV.

"На деле, это не полноценный "локдаун". В целом мы закрыли много магазинов, но что мы сделали еще?... Если честно, я не вижу больших изменений в жизни людей", - сказала эпидемиолог Катрин Хилл.

"Система здравоохранения уже перегружена во многих регионах, в особенность в Иль-де-Франс", - добавила она.

Врач Бенжамен Давидо из больницы в городе Гарш в свою очередь отмечает, что "нужно от 14 до 21 дня, чтобы увидеть, как новые меры приводят к снижению количества госпитализаций". "Но проблема в том, что мы уже превысили число госпитализаций, которое у нас было на пике второй волны в октябре 2020 года", - сказал он.

Глава отделения реанимации парижской больницы "Биша" Жан-Франсуа Тимси также всерьез обеспокоен нынешней ситуацией. "Везде-везде, все заполнено... Нам очень сложно принимать новых пациентов", - подчеркнул он.

С минувших выходных в ряде регионов Франции действуют новые ограничительные меры. В общей сложности они затронули 21 млн человек в 16 департаментах. Им рекомендовано ограничить контакты с родственниками, а также перейти на дистанционный режим работы. Им разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.

Власти Франции решили не ограничивать работу школ, детских садов и других образовательных заведений в этих департаментах. В рамках новых мер работу должны будут прекратить почти все магазины, которые занимаются продажей не жизненно важных продуктов.

Такой "ограниченный" локдаун введен после того, как, по сообщениям парижских СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон высказался против новых максимально жестких ограничительных мер: по его словам, жителям стало тяжело выдерживать такие условия, особенно – в столичном регионе.