Премьер Эстонии не исключила продления локдауна в стране на все лето

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) предупредила, что если распространение заболеваемости коронавирусом не прекратится, страна будет обречена на локдаун в течение всего лета.

"Если распространение вируса не прекратится, Эстония останется закрытой на все лето, так же как наш южный сосед Латвия закрыта с ноября. Экономика останавливается, социальные коммуникации прекращаются, все останавливается", - написала премьер-министр во вторник в фейсбуке со ссылками на Ученый совет и Департамент здоровья.

По ее словам, "ограничения позволили стабилизировать взрывной рост заболеваемости вируса, но окончательный эффект от принятых мер еще не достиг цели". "Небольшой, но определенный рост заболеваемости все еще продолжается", - отметила премьер.

"Цифры не лгут. Число инфицированных увеличилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей. В возрастной группе 55-85 лет рост составил более 10%... Из-за коронавируса в больницы в день попадает в среднем 75-80 человек, каждый день умирают в среднем десять эстонцев", - написала Каллас.

Она не исключила, что разработанный при установлении обширных ограничений прогноз, что к середине апреля прирост случаев заражения сократится до менее 500 человек в день, останется нереализованным.

Каллас на минувшей неделе сообщила, что сама заразилась коронавирусом, и выразила надежду, что сможет вернуться на работу в понедельник. Однако в воскресенье, 21 марта, пресс-служба правительства сообщила, что Каллас будет дома еще как минимум три дня на этой неделе.

Эстония в настоящее время возглавляет список стран с наибольшим относительным числом инфицированных в Европейском союзе. По состоянию на вторник, средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составляет 1 502,7 случаев. Каждый день фиксируется более тысячи случаев заражения. С начала пандемии в Эстонии выявлено 97 456 случаев заражения COVID-19 при численности населения в 1,3 млн человек. Умерли от коронавируса 809 человек.

С 11 марта по 11 апреля в республике введен локдаун. Закрыты торговые предприятия, открыты только магазины, предлагающие товары первой необходимости. Закрыты все места общественного питания, приостановлена работа развлекательных заведений, запрещено проведение публичных мероприятий, занятий спортом и деятельностью по интересам в помещениях.