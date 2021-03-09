Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:02Заразились
на 09.03В России 4 342 474+9 445В мире 117 142 769+298 861

В Эстонии введут масштабные ограничения из-за распространения COVID

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на внеочередном заседании во вторник утвердило введение с 11 марта до 11 апреля масштабных ограничений в связи с распространением коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства.

"Свежие данные показывают, что более агрессивный "британский" штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе", - сказала премьер-министр Кая Каллас.

"Особенно критическая ситуация в Таллинне и Северной Эстонии, однако ситуация серьезна по всей Эстонии. Поэтому правительство решило ввести дополнительные ограничения, целью которых является уменьшить до минимума контакты между людьми. Только так возможно выйти из этого кризиса. От поведения каждого из нас зависит, как быстро нам это удастся", - подчеркнула премьер.

В миреВ Эстонии после прививки вакциной AstraZeneca умер 31-летний спасательЧитать подробнее

Для предотвращения распространения коронавируса в общественных пространствах вне помещений будет введено ограничение на передвижение по принципу 2+2, которое означает, что вместе могут передвигаться до двух человек, которые должны держать от других дистанцию в два метра.

Правительство настоятельно рекомендовало без крайней необходимости не водить детей в детский сад. В школах вводится дистанционное обучение, в том числе и для учеников начальных классов, чего не было ранее.

С 11 марта в помещениях запрещены занятия спортом, тренировки, молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное образование и повышение квалификации. Запрещены спортивные соревнования, а также спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия, публичные мероприятия в области культуры, сферы развлечений, закрываются СПА, бассейны, бани.

Закрываются также магазины, за исключением продуктовых, аптек, представительств телекоммуникационных фирм, магазинов оптики, зоомагазинов и заправочных станций. В кафе на заправках будет запрещено употреблять еду и напитки.

Для предприятий общественного питания разрешена только продажа еды навынос.

По данным департамента здоровья, в Эстонии двухнедельная кумулятивная заболеваемость с 17 февраля увеличилась вдвое. 7 марта она превысила 1 300 случаев в расчете на 100 000 жителей - это один из самых высоких показателей в Евросоюзе.

Хроника коронавируса. Март.

12
Граффити на улицах МумбаиВ Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-194 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
Граффити на улицах Мумбаи
Хроника 09 января 2020 года – 09 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Эстония коронавирус

Новости по теме

Новости

Глава КГБ рассказал о найденных в Беларуси тайниках с килограммами тротила

Власти Белоруссии будут действовать жестко во время акций протеста 25-27 марта

Белорусский КГБ сообщил о готовящихся терактах с угрозой гибели многих людей

В Донбассе за сутки зафиксировали 105 нарушений прекращения огня

Франция впервые начала военные учения в космосе

Что произошло за день: вторник, 9 марта

Греция допустила открытие страны для иностранных туристов после 14 мая

Греция допустила открытие страны для иностранных туристов после 14 мая

Facebook заявил Роскомнадзору, что не удалял сообщения российских СМИ

Армянская оппозиция полностью заблокировала парламент

Космонавты замазали герметиком вторую трещину на МКС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');