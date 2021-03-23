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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08Заразились
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Посол ЕС в РФ спрогнозировал окончание локдаунов в Европе во 2-м полугодии

Посол ЕС в РФ спрогнозировал окончание локдаунов в Европе во 2-м полугодии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса и связанные с ней локдауны в Европе закончатся во второй половине этого года, считает посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"Конечно, пока рано говорить об окончании пандемии коронавируса в Европе, но, надеюсь, это произойдет во второй половине 2021 года. Тогда мы все сможем путешествовать, а горнолыжный сезон в следующем году будет очень хорошим", - сказал Эдерер в рамках Австрийского горнолыжного бизнес-уикенда, который прошел 19-21 марта в Сочи на курорте "Роза Хутор".

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Посол ЕС в России также подчеркнул необходимость введения ковидных сертификатов. "Уже сейчас при совершении разрешенных поездок в Россию или страны ЕС необходимо предъявлять результаты теста на коронавирус. Скорее всего, необходимо будет ввести цифровые сертификаты или создать приложение, qr-коды, в которых будет указана информация о вакцинации, перенесенном заболевании или результатах теста на коронавирус, чтобы мы все смогли безопасно путешествовать", - пояснил Эдерер.

Ранее эксперт Еврокомиссии заявлял, что европейский сертификат вакцинации может быть выдан людям, привитым российской вакциной "Спутник V.

"Сертификат вакцинации будет выдаваться за прививку человека любой вакциной. Но последствия будут разными в зависимости от типа вакцин, о которых идет речь. Если речь идет о вакцине, разрешенной Европейским агентством лекарственных средств (EMA), то ее взаимное признание государствами-членами будет обязательным. Государства-члены будут обязаны признавать эти сертификаты вакцинации", - объяснил собеседник 17 марта на условии анонимности.

Евросоюз ЕС коронавирус

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