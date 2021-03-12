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Euronews узнал условие выдачи "паспортов вакцинации" в ЕС

Euronews узнал условие выдачи "паспортов вакцинации" в ЕС
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Будущий "паспорт вакцинации" для свободного передвижения в Евросоюзе будет действителен только при вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщил в пятницу телеканал Euronews со ссылкой на источник в ЕС.

"Источник в ЕС сообщил Euronews, что предложение о Green Pass, которое будет выдвинуто 17 марта для содействия свободному перемещению внутри блока, будет распространяться только на вакцинацию препаратом, одобренным EMA. Почему? Потому что неутвержденные вакцины от других компаний не подпадают под действие положения об ответственности ЕС и контроле качества", - говорится в публикации на сайте телеканала.

Источник Euronews пояснил, что член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс "дал понять, что государства-члены могут свободно вакцинировать своих граждан другими препаратами, но им не будет выдан лицензированный проездной сертификат, если их прививки не были сделаны одобренными вакцинами, из которых на данный момент прошли одобрение четыре - Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson".

Собеседник телеканала сказал, что срок действия "зеленого пропуска" должен быть ограничен окончанием пандемии COVID-19, при этом применение тестов и карантина по-прежнему не исключается в рамках обеспечения свободного перемещения.

"Таким образом, - делает вывод Euronews, - вакцинация не становится предварительным условием для свободного передвижения".

Сертификат будет доступен в цифровом и бумажном форматах. Предполагается, что он поможет спасти предстоящий туристический сезон.

Телеканал напоминает заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о технической возможности разработать "зеленый пропуск" в течение примерно трех месяцев, используя данные, указывающие, был ли человек вакцинирован, показал ли он отрицательный результат при тесте и имеет ли иммунитет после заражения коронавирусом.

Но сначала должны быть решены многие политические проблемы, уточняется в публикации.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
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