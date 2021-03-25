Минздрав Израиля сообщил о вакцинации больше половины населения

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Израиле обе дозы вакцины от коронавируса получили уже больше 50% населения, написал в твиттере глава Минздрава страны Юлий Эдельштейн.

Он выразил уверенность, что страна победит коронавирус, и призвал всех продолжать соблюдать все указания медиков, чтобы эпидемия не вернулась.

Правительство Израиля объявило, что благодаря успешной кампании по вакцинации, граждане, получившие "зеленые паспорта" о сделанной прививке смогут встретить ближайшие праздники - Песах, день памяти жертв Холокоста и День независимости с меньшим числом ограничений, чем год назад, пишет Jerusalem Post.

Минздрав Израиля 24 марта обнародовал новые правила для массовых мероприятий с участием обладателей "зеленых паспортов". Если непривитые граждане могут собираться не более чем в количестве 20 человек в помещениях и максимум по 50 на свежем воздухе, вакцинированным разрешат собираться сотнями и тысячами в зависимости от типа мероприятия.

За минувшие сутки в стране провели 45 007 тестов на коронавирус и выявили 470 новых случаев заражения. Болеют 12 906 человек, в том числе 482 - тяжело. С начала пандемии коронавирусом заразились 830 515 грждан Израиля, умерли 6 157 заболевших.