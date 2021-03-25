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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
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Минздрав Израиля сообщил о вакцинации больше половины населения

Минздрав Израиля сообщил о вакцинации больше половины населения
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Израиле обе дозы вакцины от коронавируса получили уже больше 50% населения, написал в твиттере глава Минздрава страны Юлий Эдельштейн.

Он выразил уверенность, что страна победит коронавирус, и призвал всех продолжать соблюдать все указания медиков, чтобы эпидемия не вернулась.

Правительство Израиля объявило, что благодаря успешной кампании по вакцинации, граждане, получившие "зеленые паспорта" о сделанной прививке смогут встретить ближайшие праздники - Песах, день памяти жертв Холокоста и День независимости с меньшим числом ограничений, чем год назад, пишет Jerusalem Post.

Минздрав Израиля 24 марта обнародовал новые правила для массовых мероприятий с участием обладателей "зеленых паспортов". Если непривитые граждане могут собираться не более чем в количестве 20 человек в помещениях и максимум по 50 на свежем воздухе, вакцинированным разрешат собираться сотнями и тысячами в зависимости от типа мероприятия.

За минувшие сутки в стране провели 45 007 тестов на коронавирус и выявили 470 новых случаев заражения. Болеют 12 906 человек, в том числе 482 - тяжело. С начала пандемии коронавирусом заразились 830 515 грждан Израиля, умерли 6 157 заболевших.

Повторный локдаун в Израиле

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В Израиле в последний месяц резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Это произошло после того, как страна ослабила ограничительные меры. За последнюю неделю ежесуточный прирост случаев коронавируса в среднем составлял 7 тысяч В рамках повторного локдауна жители должны оставаться в радиусе одного километра от дома, а все частные предприятия, кроме тех, без которых нельзя обойтись, закрытыГражданам разрешается обратиться за медицинской помощью, отправиться на работу, в магазин за товарами первой необходимости, к человеку, который нуждается в срочной помощи и на похороныПрекратили работу торговые центры, магазины промышленных товаров, туристические объекты, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, спортивные залы и бассейны Синагоги, в соответствии с рекомендациями правительства, можно будет открыть только 27-28 сентября на время праздника Йом-Кипур (день покаяния, отпущения грехов) для небольших групп людейНа улицах страны размещены около 7 тыс. полицейских и военнослужащих, которые следят за соблюдением мерШтраф для физических лиц за нарушения ограничительных мер составляет $145, для юридических - $1450Правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страныОбщее число выявленных заражений COVID-19 в Израиле составляет более 214 тыс., из них 1,3 тыс. инфицированных скончались
В Израиле в последний месяц резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Это произошло после того, как страна ослабила ограничительные меры.
Хроника 09 января 2020 года – 25 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Израиль Минздрав коронавирус Холокост Юлий Эдельштейн Песах

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