ЕК приучит европейцев к вегетарианским чизбургерам с насекомыми

Бургер, в котором вместо мяса используются специально выращенные черви буффало Фото: DPA/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) приняли решение разработать стратегию под названием "От фермы до стола", целью которой является повысить устойчивость сельского хозяйства ЕС и изменить пищевые привычки жителей Европы, сообщает Politico.

По данным издания, такая политика включает в себя ряд законодательных предложений, которые призваны улучшить качество еды Европы: повысить ее полезность, питательность, а также увеличить долю растительной пищи в рационе. Отмечается, что такие изменения заставят покупателей более осознанно подходить к выбору продуктов.

В частности, была представлена схема "идеального чизбургера", который появится в рационе европейцев к 2030 году при условии следования новой стратегии ЕК.

Булочки такого бургера будут свежими, а не замороженными. Их производством будут заниматься местные пекарни, поскольку в ЕК намерены сократить цепочку поставок продовольствия в рамках блока и с торговыми партнерами. Отмечается, что булочки будут цельнозерновыми.

Котлету может заменить вегетарианская лепешка или лепешка из насекомых, так как в ЕК стремятся адаптировать питание на основе растительной пищи и сократить потребление красного и переработанного мяса. Такое предложение требует исследования по поиску альтернативных источников белка, в частности, из растений, микроорганизмов, морепродуктов, насекомых и заменителей мяса. При производстве котлет также не исключается использование куриного мяса.

Что касается остальных ингредиентов, то в ЕК призывают к тщательному выбору данных продуктов. Например, следует брать сыр только у определенных производителей, на упаковке которого имеется знак высокого качества и экологичности продукции. Кетчуп должен содержать низкое количество сахара. Альтернативой кетчупу может послужить протеиновый соус из свеклы или паприки. Майонез должен содержать низкое количество жиров.

В Еврокомиссии также планируют увеличить в бургерах содержание овощей и зелени, которые будут выращены при использовании сокращенного количества пестицидов и химических удобрений.

Стратегия "От фермы до стола" подразумевает, что четверть сельскохозяйственных земель Евросоюза будет выделена на выращивание органической продукции. На данный момент экологически чистая продукция выращивается на 7,4% угодий ЕС.