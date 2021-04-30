Правительство продлит пошлину на экспорт сои и снизит ее ставку

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз предложил с 1 июля продлить экспортную пошлину на соевые бобы на два месяца, по 31 августа, при этом ее предлагается снизить. Проект такого постановления опубликован для общественного обсуждения, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Предлагается установить ставку вывозной таможенной пошлины на соевые бобы в размере 20%, но не менее $100 за тонну. Ее планируется ввести с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно.

Сейчас экспортная пошлина на сою составляет 30%, но не менее 165 евро за тонну. Срок ее действия - с 1 февраля по 30 июня 2021 года.

При выборе решения чиновники учли "озабоченности, которые высказывали производители сои на Дальнем Востоке России", сообщил через пресс-службу замминистра экономического развития Владимир Ильичев.

"В частности, по нашим оценкам, которые подтверждаются расчетами коллег из Минсельхоза, одобренный вариант позволит сохранить возможность для дальневосточных производителей экспортировать соевые бобы, по крайней мере, в тех объемах, которые не находят спроса на территории РФ. В то же время исходим из того, что такая пошлина сделает более выгодной продажу на территории РФ соевых бобов, которые производятся в центральных регионах - они будут по-прежнему доступны переработчикам внутри страны", - добавил он.

В Минсельхозе считают, что эта мера "позволит сохранить стабильную ценовую ситуацию на рынке соевого масла и шрота, используемых в животноводстве, а также сократит издержки животноводческих предприятий и цены на конечную продукцию пищевой промышленности".

8 апреля о том, что экспортную пошлину на сою с июля могут понизить до 20%, но не менее $100 за тонну, "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с обсуждением этого вопроса.

По данным Росстата, в 2020 году в России собрали 4,283 млн тонн сои против 4,36 млн тонн в 2019 году.