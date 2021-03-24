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Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального
Фото: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Канада ввела санкции в отношении девяти российских официальных лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человека на территории России.

"С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в России", - говорится в заявлении МИД Канады.

Среди лиц, включенных в санкционный список - глава ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и директор Росгвардии Виктор Золотов.

В отношении этих лиц вводится режим замораживания активов. В соответствии с положением о санкциях, "запрещается лицам в Канаде, а также канадцам за пределами Канады совершать какие-либо действия с имуществом данных лиц, а также предоставлять им финансовые или смежные услуги". Кроме того, им запрещен въезд в Канаду.

2 марта США ввели санкции против российских официальных лиц в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным. Кроме этого, США решили ввести ограничительные меры против 14 организаций из РФ, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ.

Тогда же, 2 марта, вступили в силу санкции ЕС против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным. Ограничительные меры были введены против главы СК РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

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