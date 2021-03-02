США вслед за ЕС вводят санкции в связи с ситуацией с Навальным

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - США вслед за Евросоюзом во вторник вводят санкции против российских официальных лиц в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщают американские СМИ.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В частности, ограничительные меры вводятся в отношении семи физлиц.

В Вашингтоне, как отмечается в сообщениях, приняли такое решение, так как пришли к выводу, что Навальный "был отравлен нервно-паралитическим веществом" и несет ответственность за это именно Россия.

Bloomberg также передает, что администрация президента Джо Байдена намерена и в дальнейшем вводить санкции против России, в частности, за нарушения прав человека.

По его данным, в американской администрации указали, что "сегодня - только начало, будут еще санкции".

"США хотят показать, что за нарушение прав человека будут (ограничительные - ИФ) меры", - пишет агентство.

В частности, согласно данным Bloomberg, в ближайшие недели может быть объявлено о санкциях за кибератаку на SolarWinds.

Накануне стало известно, что Вашингтон может ввести санкции в связи с ситуацией вокруг Навального уже на этой неделе и что это будет происходить в координации с Евросоюзом.

Ранее во вторник сообщалось, что санкции ЕС против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным вступили в силу. Ограничительные меры введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.

В октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом о предполагаемом отравлении Навального.

Под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания отравляющего вещества "Новичок".