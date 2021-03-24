Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:24Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

Эстония в апреле планирует ввести "вакцинные паспорта"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Эстония планирует ввести в апреле цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса, сообщила в среду Академия электронного управления.

"Вакцинные паспорта при сотрудничестве с эстонской технологической компанией Guardtime планируется ввести уже в апреле. Важно предоставить людям данные о вакцинации в цифровой и проверенной форме, чтобы сделать их поездки и повседневную жизнь более комфортными", - сказал заместитель министра социальных дел по электронным услугам и инновациям Калле Киллар (Kalle Killar) на веб-семинаре Digital Transformation Talks.

Представитель Европейской комиссии Константин Хиппёнен (Konstantin Hypponen) изложил основные аспекты цифрового паспорта ЕС, его возможности и преимущества, а также проблемы, которые правительствам следует решать.

"Зеленый паспорт вакцинации облегчает свободное передвижение по ЕС и обеспечивает защиту данных", - подтвердил Хиппёнен.

Хроника 09 января 2020 года – 24 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Эстония Калле Киллар Коронавирус

Новости

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

НАТО предложило расширить число участников соглашений по контролю над вооружениями

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Китай: разрушение старых иллюзий

Китай: разрушение старых иллюзий
Пандемия коронавируса

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Котировки GameStop упали на 15% после публикации отчетности

В Армении отменили действовавший с сентября режим военного положения

В Армении отменили действовавший с сентября режим военного положения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');