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Европарламент проголосовал за ускорение утверждения сертификата вакцинации

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Европарламент проголосовал за ускорение процедуры утверждения в ЕС цифрового сертификата вакцинации от COVID-19, чтобы его можно было получить к лету. За это поступило 468 голосов, против - 203, сообщил спикер Европараламента Давид Сассоли после выступления на видеоконференции на саммите ЕС.

Он назвал сертификацию очень важным, полезным и недискриминирующим инструментом для облегчения свободы передвижения в Евросоюзе.

"Те, кто не будет вакцинирован, должны будут соблюдать процедуры национальных санитарных администраций. У тех, кто будет вакцинирован, появится возможность показать, что они менее опасны (эпидемиологически) для других. Это будет полезно для поездок, туризма, чтобы возобновить нашу активность при полной безопасности", - объяснил Сассоли.

В коммюнике Европарламента говорится, что на дебатах об ускорении признания сертификата многие выступавшие подчеркивали необходимость надежных гарантий защиты персональных и медицинских данных граждан, а также указывали на недопустимость дискриминации по отношению к невакцинированным людям.

На апрельской пленарной сессии Европарламент утвердит мандат на переговоры с Советом ЕС и сохраняет за собой право внести возможные изменения в предложение Европейской комиссии по сертификату вакцинации. По итогу переговоров между ЕП и советом сертификат будет окончательно утвержден обоими законодателями ЕС.

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Европарламент Евросоюз Давид Сассоли коронавирус

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