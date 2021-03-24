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Киев выступил за утверждение дорожной карты по Донбассу "нормандской четверкой"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Утверждение "дорожной карты" реализации минских соглашений с доработками украинской и российской сторон должно происходить на уровне лидеров стран "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и Россия, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Окончательным согласованием "дорожной карты", по нашему мнению, должны заниматься именно лидеры "нормандского формата". Данную позицию поддерживают наши коллеги из Франции и Германии", - сказал Ермак в эксклюзивном блиц-интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, в решении лидеров стран "нормандского формата" определено, что "дорожная карта" разрабатывается в четырехстороннем формате на уровне политических советников лидеров Германии, Франции, Украины и РФ.

В то же время Ермак добавил, что Украина не возражает против участия в процессе разработки "дорожной карты" Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Он подчеркнул, что Украина в рамках ТКГ и на уровне политических советников лидеров стран "нормандской четверки" подтверждает свою приверженность договоренностям от 22 июля 2020 года о введении режима прекращении огня.

"На прошлой видеоконференции политических советников "нормандского формата", которая прошла 18 марта, мы призвали немедленно созвать - в любое время, в любом формате - внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором стороны подтвердили бы, что есть готовность к возвращению к полноценному режиму прекращения огня", - сказал Ермак.

Он заявил, что российская сторона "отказалась от участия во внеочередном заседании подгруппы по безопасности, в свою очередь, украинская сторона подала подтверждающие этот факт документы".

По словам Ермака, пока нельзя говорить о том, что перемирие сорвалось, "но есть тенденция к эскалации обстановки по причине вооруженных провокаций со стороны незаконных вооружённых формирований ОРДЛО, на которые Украина вынуждена точечно отвечать".

Украина Донбасс Андрей Ермак ТКГ

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