Ученые выяснили, что препараты от двух вирусов блокируют размножение SARS-CoV-2

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Международная группа исследователей обнаружила, что три широко используемых противовирусных препарата оказались эффективны для предотвращения репликации SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, сообщает Университет Северной Каролины.

"Команда, в которую входили исследователи из Университета штата Северная Каролина и Collaborations Pharmaceuticals, изучила три противовирусных препарата, доказавших свою эффективность против Эболы и вируса Марбурга: тилорон, квинакрин и пиронаридин", - говорится в сообщении. Эти соединения были испытаны на культурах клеток против SARS-CoV-2, а также против обычного вируса простуды (HCoV 229E) и вируса мышиного гепатита (MHV).

Исследователи использовали различные клеточные линии, которые представляли собой потенциальные мишени для инфекции SARS-CoV-2 в организме человека. Они заразили клеточные линии различными вирусами, а затем посмотрели, насколько хорошо эти соединения предотвращают репликацию вируса в клетках.

"Результаты были неоднозначными, причем, эффективность соединений зависела от того, использовались ли они в клеточных линиях человеческого происхождения по сравнению с клеточными линиями обезьяньего происхождения, известными как клеточные линии Vero", - отмечается в сообщении.

Исследователи обнаружили, что все три соединения работают аналогично ремдесивиру, который сейчас используется для лечения COVID-19, однако в клетках Vero они были совсем не эффективны.

Отмечается, что аналогичные результаты были получены ранее, когда эти соединения были первоначально протестированы против вируса Эболы. "Это указывает на необходимость тестирования соединений во многих различных клеточных линиях, чтобы исключить ложноотрицательные", - сказал гендиректор Collaborations Pharmaceuticals и соавтор исследования Шон Экинс.

Следующие шаги исследования включают в себя тестирование эффективности этих соединений на мышиной модели и дальнейшую работу по пониманию того, как они ингибируют репликацию вируса.

"Интересно также, что эти соединения эффективны не только против SARS-CoV-2, но и против родственных коронавирусов, это может дать нам фору в лечении по мере появления новых коронавирусов", - считает соавтор исследования, доцент биологии в Университете Северной Каролины Фрэнк Шолле.