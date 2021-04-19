Американские ученые проверят на людях новое лекарство от COVID-19

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ученые из Национального института здравоохранения США (NIH) и Плимутского университета обнаружили, что созданный для лечения гриппа новый препарат МК-4482 ("мольнупиравир") эффективен против коронавируса SARS-CoV-2, если его принять за 12 часов до заражения или в течение 12 часов после, сообщила пресс-служба Плимутского университета.

Препарат сейчас проходит клинические исследования на людях, но ученые уже говорят, что его пероральный прием позволяет снижать количество вирусов в организме и уменьшать ущерб, который они наносят легким заболевшего. По мнению исследователей, он поможет в ситуациях с высоким риском заражения SARS-CoV-2, а также обеспечит эффективное лечение заразившихся пациентов, в том числе в сочетании с другими лекарствами.

В пресс-службе напомнили, что одобренный в США ремдесивир должен вводиться внутривенно, что делает его применение в основном ограниченным клиническими условиями на более поздних стадиях заболевания.

Исследование проводится в лаборатории Rocky Mountain Laboratories, входящей в Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний NIH в Гамильтоне, штат Монтана, руководит исследованием адъюнкт-профессор вирусологии и иммунологии Плимутского университета и приглашенный научный сотрудник NIH Майкл Джарвис.

В 2020 году та же группа исследовала МК-4482 на хомяках.