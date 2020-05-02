Власти США одобрили Ремдесивир для лечения COVID-19

Экспериментальный препарат будет применяться только при тяжелом течении болезни

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение в экстренных случаях экспериментального препарата Ремдесивир (Remdesivir) при коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ведомство на своем сайте.

FDA отмечает в пресс-релизе, что Ремдесивир в ходе клинических исследований сократил период выздоровления у ряда пациентов, но полной информации о его эффективности и безопасности пока нет. Так, больные, получавшие Ремдесивир, выздоравливали в среднем за 11 дней, в то время как принимавшие плацебо пациенты болели на четыре дня больше, уточняет Bloomberg.

Препарат разрешается применять у взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии (при развившейся дыхательной недостаточности).

Ремдесивир (Remdesivir) разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. в 2015 году. Препарат испытывался, а затем применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке.