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В Сербии до мая откроют первое в Европе производство "Спутника V"

В Сербии до мая откроют первое в Европе производство "Спутника V"
Фото: Юлия Бубнова/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций договорился о начале до мая производства вакцины "Спутник V" в Сербии, говорится в заявлении фонда.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд РФ) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" объявляют о соглашении для производства первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии", - говорится в сообщении РФПИ в четверг.

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В нем отмечается, что Сербия станет первым государством в Южной Европе, которое будет производить "Спутник V". В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона.

Начало производства вакцины "Спутник V" на мощностях Института "Торлак" ожидается до мая текущего года.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 56 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

Сербия РФПИ Спутник V

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