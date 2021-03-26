Ливан получил первую партию российского "Спутника V"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в аэропорт столицы Ливана, сообщили местные СМИ.

Накануне эта партия препарата была доставлена в Абу-Даби по пути в Бейрут, сообщила в пятницу компания Lebanon 24, добавив, что первые прививки будут сделаны сотрудникам авиакомпании Middle East Airlines - национального перевозчика Ливана - и работникам аэропорта.

Накануне Ливан получил первую партию из 33,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca, еще 130 тыс. доз должны поступить в начале апреля, сообщило информационное агентство NNA.

Как сообщают мировые СМИ, также решение о закупке "Спутника V" на сумму $69,65 млн приняла Шри-Ланка.

Шри-Ланка планирует вакцинировать 14 млн человек из 22 млн человек населения. На сегодняшний день более 850 тыс. человек уже привиты вакциной AstraZeneca. Страна получила 1,2 млн доз этого препарата из 10 млн, которые она купила за $52,5 млн. В стране также одобрена китайская вакцина компании Sinopharm.