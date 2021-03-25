Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:56Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 776 122+573 986

Во Франции изучат, как пребывание в космосе сказалось на элитном вине

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Специалисты из Франции устанавливают, каким образом длительное пребывание в космосе элитного вина сказывается на его качестве, сообщает в четверг портал "Вен минют".

Работа ведется над 12 бутылками красного вина "Шато Петрюс" 2000 года из винодельческого региона Бордо. Цена каждой из них - 5 тыс. евро.

Вино пробыло на МКС 438 дней и 19 часов. На Землю бутылки вернули в начале 2021 года. Затем напитку дали "отдохнуть" в наиболее подходящих для его хранения условиях во французском исследовательском институте ISVV, который занимается изучением вопросов, связанным с виноделием.

В РоссииОдин из крупнейших винзаводов юга России прекратил производствоЧитать подробнее

В марте прошли дегустации двух бутылок "космического" вина, причем большинство участвовавших в них экспертов заявило, что почувствовало различия по сравнению с вином той же марки, не побывавшем в космосе.

"Пребывание в космосе продегустированных бутылок не оказало отрицательного влияния на качество этого выдающегося вина. Обе бутылки поразили нас сложностью и тонкостью аромата", - сказал один из исследователей ISVV Филипп Даррье. 11 из 12 специалистов отметили у вина существенные отличия по цвету по сравнению с "земными" аналогами.

Однако не все эксперты-энологи уловили подобные различия. Так, специалист Франк Дюбурдьё еще в начале марта сообщил журналистам, что принципиальной разницы между винами не уловил. "Вино в космосе не испортилось", - констатировал он, отметив, что это уже успех.

Теперь специалисты планируют провести подробное изучение химического состава побывавшего в космосе вина, чтобы окончательно определить, действительно ли оно теперь отличается от "земных" аналогов.

Франция космос

Новости по теме

Новости

Военные корабли РФ застряли в пробке перед Суэцким каналом

Пандемия коронавируса

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

В МИД РФ недоумевают из-за инициативы НАТО по "Северному потоку 2"

Пандемия коронавируса

Минздрав Израиля сообщил о вакцинации больше половины населения

Минздрав Израиля сообщил о вакцинации больше половины населения

Задержанного с наркотиками певца Тиму Белорусских будут судить

СБУ пришла с обысками в офисы движения Медведчука

В Сербии до мая откроют первое в Европе производство "Спутника V"

В Сербии до мая откроют первое в Европе производство "Спутника V"
Пандемия коронавируса

В Белоруссии началось промышленное производство "Спутника V"

Пандемия коронавируса

Производство вакцины "Спутник V" в Италии может начаться в июне

Пандемия коронавируса

В США AstraZeneca показала эффективность в 76% против COVID с симптомами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');