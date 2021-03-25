Во Франции изучат, как пребывание в космосе сказалось на элитном вине

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Специалисты из Франции устанавливают, каким образом длительное пребывание в космосе элитного вина сказывается на его качестве, сообщает в четверг портал "Вен минют".

Работа ведется над 12 бутылками красного вина "Шато Петрюс" 2000 года из винодельческого региона Бордо. Цена каждой из них - 5 тыс. евро.

Вино пробыло на МКС 438 дней и 19 часов. На Землю бутылки вернули в начале 2021 года. Затем напитку дали "отдохнуть" в наиболее подходящих для его хранения условиях во французском исследовательском институте ISVV, который занимается изучением вопросов, связанным с виноделием.

В марте прошли дегустации двух бутылок "космического" вина, причем большинство участвовавших в них экспертов заявило, что почувствовало различия по сравнению с вином той же марки, не побывавшем в космосе.

"Пребывание в космосе продегустированных бутылок не оказало отрицательного влияния на качество этого выдающегося вина. Обе бутылки поразили нас сложностью и тонкостью аромата", - сказал один из исследователей ISVV Филипп Даррье. 11 из 12 специалистов отметили у вина существенные отличия по цвету по сравнению с "земными" аналогами.

Однако не все эксперты-энологи уловили подобные различия. Так, специалист Франк Дюбурдьё еще в начале марта сообщил журналистам, что принципиальной разницы между винами не уловил. "Вино в космосе не испортилось", - констатировал он, отметив, что это уже успех.

Теперь специалисты планируют провести подробное изучение химического состава побывавшего в космосе вина, чтобы окончательно определить, действительно ли оно теперь отличается от "земных" аналогов.