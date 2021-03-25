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Администрация Суэцкого канала изучила варианты снятия с мели контейнеровоза

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Администрация Суэцкого канала сообщила, что в четверг провела консультации с компанией Smit Salvage (Нидерланды, специализируется в области спасения на море) и рассмотрела различные варианты снятия с мели контейнеровоза Ever Given, который перегородил канал. На место направлены два дноуглубительных судна.

Smit Salvage в 2019 году занималась спасением двух танкеров, подвергшихся нападению в Оманском заливе. Также она участвовала в операции по подъему круизного лайнера Costa Concordia, ей было поручено провести откачку более 2,3 тыс. тонн топлива с судна, потерпевшего крушение. Предполагается, что компания предоставит администрации канала технические консультации.

По данным системы MarineTraffic, в настоящее время контейнеровоз Ever Given по-прежнему стоит поперек канала. Навигация будет прервана до тех пор, пока Ever Given, объявляли в администрации канала. Управляющий директор администрации Суэцкого канала адмирал Усама Рабиа заявил, что 13 судов, находящихся в районе Порт-Саида, собирались попробовать продолжить движение по каналу, однако от этого плана пришлось отказаться.

Об отправке в канал двух дноуглубительных судов сообщила международная компания Gulf Agency Company (GAC, предоставляет услуги по судовому агентированию).

Владелец контейнеровоза, японская компания Shoei Kisen Kaisha принесла извинения всем, кого затронула блокировка канала, передает ВВС. В компании заверили, что пытаются решить проблему как можно скорее, но задача снять контейнеровоз с мели оказалась крайне трудной.

Ever Given, судно длиной 400 м, шириной 59 м и с двумя десятками тысяч контейнеров на борту, сел на мель 23 марта в тяжелых погодных условиях. С тех пор его пытаются снять с мели с помощью буксиров, когда уровень воды в канале повышается. Инцидент сначала вызвал резкий рост котировок нефти, затем они, однако, развернулись вниз.

По данным исследовательской компании Alphaliner, в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном морях скопилось 165 судов в ожидании открытия прохода. Среди них - российские военные корабли. При длительной блокировке канала судоходные линии могут начать перенаправлять суда в обход, через мыс Доброй Надежды, что увеличит время в пути на треть.

Суэцкий канал Египет Япония Нидерланды Smit Salvage Ever Given

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