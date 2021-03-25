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В Суэцком канале возобновили попытки снять с мели гигантский контейнеровоз

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Суэцком канале в четверг возобновили работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given транспортной компании Evergreen Marine, из-за которого движение по каналу оказалось заблокировано. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники, говорившие на условиях анонимности.

По словам источников, специалисты стремятся решить задачу, избежав при этом выгрузки контейнеров с судна, поскольку этот процесс может занять несколько дней.

Согласно информации агентства, судно водоизмещением более 200 тысяч тонн пытаются очистить от ила, несколько буксиров предпринимают попытки сдвинуть его с места. С берега экскаватор и бульдозер подкапывают песчаный берег, пытаясь таким образом высвободить судно.

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Тем не менее, агентство проанализировало спутниковые снимки и пришло к выводу, что судно пока что еще далеко от "освобождения", так как несмотря на все усилия практически не сдвинулось с места.

Управляющая компания Bernhard Schulte Shipmanagement заявила, что команда судна в составе 25 человек в безопасности, им ничего не угрожает. Все они родом из Индии.

Судно село на мель во вторник. В среду спасательная операция не увенчалась успехом, и ее остановили до четверга. Из-за этого инцидента в канале образовалась "пробка" из грузовых судов.

Накануне в спасательной операции было задействовано по меньшей мере восемь буксиров.

Суэцкий канал нефть

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