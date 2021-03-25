Байден удвоил цель по вакцинации от COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на своей первой пресс-конференции в Белом доме заявил, что поставил целью провести 200 млн вакцинаций от коронавируса за первые 100 дней своего президентства.

"8 декабря я сообщил, что надеюсь, что людям сделают 100 млн прививок в мои сто дней (моего президентства). Мы достигли этой цели на прошлой неделе - к 58 дню, на 42 дня раньше срока, - сказал он. - Сегодня я ставлю вторую цель. Она состоит в том, чтобы к моим 100 дням ввести людям 200 млн доз. Я знаю, что это масштабно, в два раза больше нашей изначальной цели, но ни одна из стран даже не приблизилась к тому, что мы делаем. Я верю, что мы сможем сделать это".

Ранее в марте телеканал NBC со ссылкой на Центр по контролю за заболеваниями (CDC) сообщал, что Байден достиг своей цели: сделать 100 млн прививок от коронавируса за первые 100 дней на посту президента, причем уложился на 42 дня быстрее, чем рассчитывал.

По данным NBC, вакцинация ускорилась благодаря появлению на рынке третьей вакцины Johnson & Johnson, которая предусматривает введение одной дозы. Телеканал также сообщил, что в среднем ежедневно в Америке делают 2,5 млн прививок.

США лидируют по заболеваемости COVID-19 и смертности от него. С начала пандемии в стране отметили 30 724 166 случаев заражения, 558 708 заболевших умерли.