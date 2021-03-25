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Байден уже планирует пойти на второй срок

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на своей первой пресс-конференции в Белом доме заявил, что собирается пойти на второй президентский срок в 2024 году.

Выборы в США - 2020

"Я планирую баллотироваться на второй срок. Я ожидаю этого", - заявил 78-летний глава Белого дома, отметив, что гарантировать этого не может, поскольку до выборов еще далеко.

Он также считает вероятным, что с ним вместе на выборы пойдет нынешний вице-президент США Камала Харрис.

Пойдет ли на выборы экс-президент Дональд Трамп, Байден не знает.

"Я понятия не имею. Я даже не знаю, будет ли существовать Республиканская партия", - отметил он.

Дональд Трамп вступил в должность в январе 2017 года, и только через год объявил слоган своей следующей президентской кампании. В 2016 году он пошел на выборы от Республиканской партии под слоганом "Сделаем Америку снова великой!" (Make America Great Again), следующим слоганом он выбрал "Сохраним Америку великой!" (Keep America Great).

Трамп свои вторые выборы проиграл Байдену. Он до сих пор отказывается признать поражение, утверждая, что голоса у него украли. Его отказ признать победу Байдена косвенно привел к тому, что его сторонники штурмовали Капитолий. Были жертвы. Это стало поводом для попытки объявить Трампу импичмент, во второй раз. Предложение не набрало достаточно голосов в Сенате. Будет ли Трамп участвовать в выборах в будущем, неясно.

Инаугурация Джо Байдена

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