Байден заявил лидерам ЕС, что обеспокоен связями Турции и России

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил лидерам стран Евросоюза, что его беспокоят связи Анкары с Москвой, сообщают западные СМИ.

"Я обеспокоен связями Турции с Россией", - цитируют СМИ слова Байдена, сказанные на видеоконференции с партнерами из ЕС.

Со своей стороны председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил на пресс-конференции, что Турция действительно была одной из центральных тем саммита. Он подчеркнул, что ЕС будет готова предложить Анкаре "более позитивный план развития отношений", если она согласится конструктивно взаимодействовать с Брюсселем по спорным вопросам.

В декабре прошлого года США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400. Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В начале февраля 2021 года советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в ходе разговора с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном заявлял, что приобретение Турцией С-400 у России подрывает сплоченность и эффективность НАТО.