Турция заявила, что продажа беспилотников Киеву не направлена против РФ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка по продаже Украине боевых беспилотников не направлена против России.

"Да, мы продаем, когда есть спрос. Эта сделка не направлена против России. Если Россия нуждается в продукции нашей оборонной промышленности, то мы готовы обсудить это", - заявил Чавушоглу в эфире Haberturk.

Он отметил, что у Анкары хорошие отношения с обеими странами, несмотря на напряженную обстановку в районе Черного моря.

Чавушоглу добавил, что Турция продолжает переговоры о покупке новой партии российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Переговоры по другим заказам С-400 продолжаются", - добавил министр.

Ранее в этом году президент Турции Реджеп Эрдоган предупреждал, что Анкара будет самостоятельно принимать решение по вопросу о поставках С-400. По его словам, "ни одна страна не вправе вмешиваться и определять политику Турции в оборонной сфере". Он подчеркнул, что решения в этой сфере - это суверенное право Анкары.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot. Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Эрдоган ранее также заявлял, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.