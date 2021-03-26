Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Утверждённая президентом Украины Владимиром Зеленским и Советом национальной безопасности и обороны Стратегия военной безопасности допускает начало полномасштабных боевых действий России против Украины и других государств Балтийского и Черноморского регионов, сообщает пресс-служба главы государства.

"Агрессивная внешняя и военная политика Российской Федерации угрожает национальной безопасности Украины и других государств Балтийского и Черноморского регионов, может привести к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе", - говорится в тексте Стратегии военной безопасности Украины, опубликованной вечером в четверг, 23 марта, в разделе "указы" на сайте главы государства.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом №121/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины".