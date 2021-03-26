Украина решила срочно обсудить обострение в Донбассе с "нормандской четверкой"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский поручил представителям Киева в Трехсторонней контактной группе инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить вопрос обострения ситуации в Донбассе на уровне советников лидеров стран "нормандского формата".

"В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами "Нормандской четверки", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале в пятницу.

Глава государства также сообщил, что по его поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств обострения ситуации на востоке Украины, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.

"К сожалению, с начала 2021 года мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отброшен на 100 шагов назад", - написал президент.

По его словам, дальнейшее продвижение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины "невозможны под звуки выстрелов и взрывов", а "чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова, на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина".

Гибель четверых украинских военных

Президент Украины призвал лидеров стран "Нормандской четверки" сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в Донбассе.

"Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский в соцсети твиттере в пятницу.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта. По информации представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, военнослужащие погибли в результате минометного обстрела.

Со своей стороны в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики считают, что погибшие военнослужащие украинской армии могли подорваться на собственных минах.

Тем временем Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий прирост нарушений режима прекращения огня в Донбассе на протяжении суток, 25 марта, сообщается на сайте международной организации.

"В Донецкой области миссия зафиксировала 493 нарушения режима прекращения огня, большинство - выстрелы и очереди из стрелкового оружия. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 89 таких нарушений", - сообщается в ежедневном отчёте СММ ОБСЕ, опубликованном на сайте миссии в пятницу, 26 марта.

В Луганской области Миссия зафиксировала только 1 нарушение режима прекращения огня.

Как сообщается, в подконтрольном правительству Павлополе Донецкой области открыт огонь из стрелкового оружия вблизи патруля СММ.

Кроме того, миссия зафиксировала 10 гаубиц, 15 танков и 1 реактивную систему залпового огня, размещенные в нарушение линий отвода на трех полигонах в неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой области.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 12 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 692 взрывов, 1 540 пролетевших неопределенных боеприпасов, 154 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 926 очередей и выстрелов).