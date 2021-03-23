Украина исключила из санкционного списка братьев Ананьевых и БСК

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 23 марта, которым внесен ряд изменений и дополнений в перечни физических и юридических лиц, в отношении которых ранее были введены санкции.

Так, исключены из списка физических лиц граждане РФ Алексей и Дмитрий Николаевич Ананьевы (экс-совладельцы Промсвязьбанка).

Из перечня юридических лиц, против которых введены ограничительные меры, исключено российское АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак).