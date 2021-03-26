Япония заявила, что КНДР испытала новую модификацию ракеты

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Японии Нобуо Киси подтвердил в ходе пресс-конференции в Токио, что КНДР запустила в четверг две баллистические ракеты, которые ранее никогда не испытывались.

По его словам, предположительно, точно такая же ракета была продемонстрирована на военном параде, прошедшем в Северной Корее в январе.

В свою очередь, на заседании парламента в пятницу премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что в ходе своего визита в США и встречи с президентом Джо Байденом обсудит КНДР.

"Я буду работать с мистером Байденом над политикой в отношении Северной Кореи, в том числе над тем, как бороться с баллистическими ракетами", - заявил премьер-министр Японии.

Между тем, эксперты, чье мнение приводит агентство "Ренхап", предположили, что испытанная ракета является модернизированной версией северокорейской KN-23, смоделированной по образцу российской мобильной баллистической ракеты "Искандер". Этот вариант впервые был продемонстрирован во время военного парада, состоявшегося в Пхеньяне в январе, и ранее не испытывался. Новая баллистическая ракета Северной Кореи, по мнению экспертов, может еще больше укрепить тактический ядерный арсенал страны и создать серьезную угрозу Южной Корее и за ее пределами, бросив вызов ее системе противоракетной обороны.

Модернизированный вариант также можно рассматривать как ответ Пхеньяна на южнокорейскую мощную ракету наземного базирования Hyunmoo-4. "Hyunmoo-4 имеет 2-тонную полезную нагрузку и имеет максимальную дальность полета 800 километров. Северная Корея сейчас утверждает, что разрабатывает аналогичный продукт", - заявил Чон Ен Кен, эксперт по ракетам в Корейском аэрокосмическом университете.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что анализируют запущенные снаряды в тесной координации с США.

Военные Южной Кореи сообщили в четверг, что КНДР осуществила запуск в Японское море двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 450 км на высоте 60 км. По их данным, ракеты были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Пхеньян в пятницу подтвердил информацию о запуске, уточнив, что были испытаны две новые тактические управляемые ракеты. Недавно разработанные ракеты пролетели около 600 км в Японском море, сообщила официальная газета КНДР Rodong Sinmun. Согласно изданию, новые ракеты могут переносить боеголовку весом до 2,5 тонн.