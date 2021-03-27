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Пхеньян заявил, что продолжит наращивать оборонную мощь

Пхеньян заявил, что продолжит наращивать оборонную мощь
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бен Чхоль заявил, что осуществленные в четверг КНДР ракетные пуски стали реализацией права на самооборону.

Он отметил: "Мы не можем не наращивать непобедимую физическую мощь для надежной защиты безопасности нашего государства в нынешней ситуации, когда Южная Корея и США постоянно создают военные угрозы Корейскому полуострову, упорно проводя опасные военные учения и внедряя передовые вооружения".

По словам Ли Бен Чхоля, "недавний испытательный пуск тактических управляемых ракет нового типа был актом, равносильным осуществлению полноправного права суверенного государства на самооборону".

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Он назвал реакцию Вашингтона на пуски ракет, обвинившего Пхеньян в нарушении резолюций СБ ООН, "первым неверным шагом новой американской администрации".

"Такие высказывания президента США являются нескрываемым посягательством и провокацией в отношении права нашего государства на самооборону. Соединенным Штатам можно доставлять стратегические ядерные активы на Корейский полуостров, в любое время запускать межконтинентальные баллистические ракеты, но для КНДР (...) недопустимо проводить испытания даже тактического оружия", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Северная Корея разрабатывает новые виды оружия не для того, чтобы "привлечь чье-то внимание или повлиять на чью-то политику".

Он предупредил: "Если США будут продолжать свои высказывания, не думая о последствиях, они могут столкнуться с чем-то отнюдь не хорошим. Мы прекрасно знаем, что должны делать".

Как сообщалось, Северная Корея заявила в пятницу, что днем ранее провела испытательные пуски двух новых тактических управляемых ракет. Недавно разработанные ракеты пролетели около 600 км в Японском море, сообщила официальная газета КНДР Rodong Sinmun. Согласно изданию, новые ракеты могут переносить боеголовку весом до 2,5 тонн. В четверг южнокорейские военные заявили, что Пхеньян запустил в Японское море две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели 450 км на высоте 60 км.

Пуски в четверг стали вторыми за неделю. В воскресенье Пхеньян провел пуск крылатых ракет. В отличие от баллистических крылатые ракеты не подпадают по санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года КНДР поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

Пхеньян КНДР Ли Бен Чхоль

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