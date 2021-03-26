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США осудили запуски баллистических ракет КНДР

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - США осуждают запуски баллистических ракет, произведенные КНДР в четверг, заявил представитель Госдепа агентству "Ренхап".

"США осуждают дестабилизирующие запуски баллистических ракет КНДР. Эти запуски нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают региону и всему международному сообществу ", - цитирует агентство заявление представителя Госдепа, присланное по электронной почте.

"Наша приверженность защите Республики (Южная - ИФ) Корея и Японии остается нерушимой. Незаконные ядерные и баллистические ракетные программы Северной Кореи представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, а также подрывают глобальный режим нераспространения", - добавил чиновник.

Военные Южной Кореи сообщили в четверг, что Северная Корея осуществила запуск в Японское море двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 450 км на высоте 60 км. По их данным, ракеты были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Пхеньян в пятницу подтвердил информацию о запуске, уточнив, что были испытаны две новые тактические управляемые ракеты.

Президент США Джо Байден предупредил, что его страна и ее союзники ответят, если Север продолжит эскалацию напряженности.

"Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, последуют ответы, если они (КНДР) выберут усиление напряженности. Мы ответим соответствующим образом. Но я также готов к некоторым формам дипломатии", - заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста о реакции Вашингтона на предпринятый КНДР запуск баллистических ракет.

Согласно резолюциям ООН, Северу запрещено испытывать баллистические ракеты любого типа дальности.

Запуск, произведенный в четверг, - второй за неделю. Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет. В отличие от баллистических крылатые ракеты не подпадают по санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года КНДР поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

США КНДР Пхеньян

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