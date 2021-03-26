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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:48Заразились
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Moderna отложила поставку почти 600 тыс. доз вакцины от COVID в Канаду

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американская компания Moderna отложила поставку 590,4 тыс. доз вакцины от коронавируса в Канаду из-за задержки при контроле качества, сообщила канадский министр по делам государственной службы и закупок Анита Ананд.

"Сегодня днем я поговорила с руководителями Moderna, которые проинформировали нас о том, что из-за задержки в процессе по контролю качества, 590 400 доз, которые должны были прибыть в Канаду на этих выходных, будут поставлены на несколько дней позже", - написала Ананд в твитере.

Moderna уточнила, что отправит дозы не позднее следующего четверга, 2 апреля. Компания также пообещала, что эта отсрочка не сдвинет сроки поставки следующих 855 600 доз. Она запланирована на 5 апреля.

Всего Канада уже получила 5,9 млн доз вакцины от коронавируса. На следующей неделе в страну из США должны прибыть еще около 1,2 млн доз препарата компании Pfizer и 1,5 млн доз AstraZeneca.

С начала пандемии в Канаде заразились коронавирусом более 951 тыс. человек, более 22,7 тыс. умерли.

Хроника 09 января 2020 года – 26 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Moderna Анита Ананд Канада Коронавирус

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