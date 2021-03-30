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Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Вакцины Pfizer и Moderna от COVID-19 эффективны на 90%, сообщили в понедельник Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом пишет NBC News.

Директор Центров по контролю и заболеваний США доктор Рошель Валенски назвала это исследование "чрезвычайно обнадеживающим" на брифинге в понедельник, добавив, что оно "подчеркнуло важность получения обеих рекомендуемых доз вакцины для того, чтобы получить наибольший уровень защиты от COVID-19, особенно по мере того, как наши опасения по поводу вариантов обостряются."

Полученные результаты являются первыми реальными данными из США и совпадают с аналогичными исследованиями из других стран. Недавно проведенное в Израиле исследование показало, что вакцина Pfizer на 97 процентов эффективна в профилактике COVID-19.

В исследовании приняли участие 3950 человек из США, которые получили вакцину Pfizer или Moderna в разгар зимнего всплеска заболеваемости в стране, с середины декабря по середину марта. Это был медицинский персонал и сотрудники скорой помощи из шести штатов: Аризоны, Флориды, Миннесоты, Орегона, Техаса и Юты.

Через две недели после того, как участники получили обе дозы, их риск заражения SARS-CoV-2 был снижен на 90% (люди считаются полностью вакцинированными через две недели после того, как они получили свою последнюю дозу). Даже первая доза оказала эффект, снизив риск заражения на 80 процентов, выяснило исследование.

Государственные чиновники здравоохранения рассматривают вакцины от COVID-19 как лучший способ положить конец пандемии, особенно в связи с тем, что все большее число государств ослабляют ограничения и отменяют ношение масок.

Хроника 09 января 2020 года – 30 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Pfizer Moderna COVID-19 SARS-CoV-2

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