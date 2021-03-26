В суды Белоруссии направили 109 дел о насилии и угрозе его применения к силовикам

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В белорусские суды направлено 109 уголовных дел о насилии либо угрозе его применения к сотрудникам ОВД и их близким, сообщает в пятницу Генпрокуратура Белоруссии.

"Прокуратура проанализировала уголовные дела о насилии либо угрозе его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел или их близких по ст.364 Уголовного кодекса Республики Беларусь. На текущий момент в суд передано 109 таких уголовных дел в отношении 147 лиц", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, по упомянутой статье осуждено свыше 100 граждан, из них 67 - к лишению свободы, 33 - ограничению свободы, в том числе с направлением в исправительные учреждения открытого типа.

"Прокуратура напоминает гражданам о строгой ответственности за насилие к сотрудникам органов внутренних дел: они являются представителями власти, находятся под особой защитой государства и призваны поддерживать правопорядок в обществе", - подчеркнули в ведомстве.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.