Нуждающимся в защите белорусским силовикам разрешили менять внешность

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Белорусские сенаторы одобрили в среду поправки в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны", теперь при необходимости силовикам, судьям, журналистам будут менять внешность и предоставлять телохранителей.

"Изменения в закон продиктованы временем. Угрозы в конце прошлого года, да и в начале этого года поступали в адрес должностных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Но не только в отношении сотрудников органов внутренних дел, либо в отношении судей, но и в отношении просто лиц с гражданской позицией - учителей, артистов, журналистов также поступало большое количество угроз. Поэтому в законопроект внесено понятие, как иные защищаемые лица", - заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. Его цитирует госагентство БелТА.

По его словам, любой гражданин, которому угрожают, обращается в органы внутренних дел. В свою очередь они определяют степень угрозы.

"С учетом этого и определяется степень защиты. Кому-то достаточно просто изменить место работы или место жительства, а кому-то необходимы изменения внешности", - отметил министр.

В Белоруссии уже почти 8 месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют протесты, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.