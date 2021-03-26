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Правозащитники сообщили о 245 задержанных в День воли в Белоруссии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В четверг в Белорусии задержали 245 человек, сообщает в пятницу незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"По данным на 11:05 "Весне" известно о как минимум 245 задержанных в 23 городах Белоруссии на День воли", - говорится в сообщении центра. При этом 176 человек из них задержали в Минске.

МВД Беларуси в четверг вечером сообщило о задержании более 200 человек в День воли.

При этом в ведомстве считают, что "анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись".

25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные акции.

Мингорисполком в этом году официально запретил демонстрацию и митинг на День воли.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель ранее заявлял, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране". О провокаторах, которые хотят вызвать столкновения участников акций с милицией 25 марта, сообщали и в ГУВД Мингорисполкома.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.

В Белоруссии уже более 7 месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Белоруссия

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