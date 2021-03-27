В столицу Белоруссии ввели спецтехнику перед акцией оппозиции

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Минск стягивают спецтехнику силовых структур в преддверии анонсированной оппозицией на субботу акции протеста.

Как передает корреспондент "Интерфакса", колонна автобусов, машин с колючей проволокой проехала по Партизанскому проспекту в сторону центра города.

Очевидцы сообщают также о колонне спецтехники, в том числе водометах, которая двигалась в сторону центра. Ее заметили в районе столичного микрорайона Уручье (там дислоцируются подразделения внутренних войск). Кроме того, сообщается о большом количестве спецтехники в районе площади Якуба Коласа.

Между тем, официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила "Интерфаксу" в субботу, что "все спокойно и контролируемо". По ее словам, в Минске размещена специальная техника.

Белорусская оппозиция накануне анонсировала акцию протеста в центре города. Заявлено, что она должна стать первым массовым протестным выходом противников президента страны Александра Лукашенко в этом году.