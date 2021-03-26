КС Армении счел неконституционным уголовное преследование экс-президента Кочаряна

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд Армении признал не соответствующим двум статьям Конституции статью 300.1 Уголовного кодекса республики ("свержение конституционного строя" - ИФ), по которой обвиняется экс-президент страны Роберт Кочарян.

"Признать статью 300.1 УК Армении противоречащей статьям 78 и 79 Конституции и недействительной", - зачитал решение суда председатель КС Арман Диланян.

Статья 78 Конституции - Принцип соразмерности: "меры, выбранные для ограничения основных прав и свобод, должны быть пригодными и необходимыми для достижения цели, установленной Конституцией. Меры, выбранные для ограничения, должны быть соразмерны значению ограничиваемых основных прав и свобод".

Статья 79 Конституции - Принцип определенности: "При ограничении основных прав и свобод законы должны устанавливать основания и объем этих ограничений, быть в достаточной мере определенными, чтобы носители и адресаты этих прав и свобод были в состоянии проявлять соответствующее поведение".

По мнению адвокатов Кочаряна, уголовное преследование против Кочаряна должно быть прекращено.

В июне 2020 года Конституционный суд планировал заседание по вопросу о ст. 300.1 УК, в соответствии с которой Кочарян был арестован по обвинению в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года.

Однако в конце июня 2020 года адвокаты Кочаряна отозвали обращение, отметив, что после принятия парламентом Армении поправок в Конституцию, предполагающих смещение главы Конституционного суда, политик не желает быть причастным к процессу, который армянская оппозиция считала незаконным.

Ранее адвокат экс-президента Арам Вардеванян заявлял, что Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала консультативное мнение относительно статьи 300.1 УК, о том, что статья - неопределенная.

"В комиссии считают, что в статье о свержении конституционного строя необходимы элементы насилия или угрозы применения насилия, чего нет. Есть устранение насилия (в 2008 году во время массовых беспорядков и погромов президент Армении ввел в стране режим ЧП - ИФ). В комиссии отметили, что статья содержит множество неопределенностей, которые не могут существовать в уголовном кодексе", - сказал Вардеванян.

События в Ереване в марте 2008 года

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда он покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, среди которых был нынешний премьер Никол Пашинян, организовали в Ереване акции протеста. Участников многотысячной акции разогнали, в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

19 июня 2020 года Кочарян был освобожден из-под стражи под залог в размере около $4 млн.