Экс-президент Армении Кочарян освобождён под залог $ 4,1 млн и находится дома

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Залог в размере 2 млрд драмов ($4,1 млн) внесен для освобождения из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

"Залог внесен. Президент уже находится дома", - сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуаций.

В офисе экс-президента Армении "Интерфаксу" обещали предоставить информацию в субботу.

Ранее руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян заявил, что залог за освобождение Кочаряна внесут ряд крупных предпринимателей, благотворители и сотни других граждан.

"Апелляционный суд установил беспрецедентную сумму залога в размере 2 млрд драмов. После решения суда мы получили без преувеличения сотни звонков, где граждане выразили готовность оказать содействие каждый в рамках своих возможностей", - заявил Согомонян местным СМИ.

По его словам, готовность принять участие в сборе средств выразили ряд крупных предпринимателей и благотворители, имена которых будут в скором времени обнародованы.

В минувший четверг Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна удовлетворил жалобу адвокатов на решение суда общей юрисдикции об отклонении ходатайств об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна.

Между тем, судья Никогосян обратился в Высший судебный совет страны, сообщив об угрозах в свой адрес и в адрес членов семьи.

"Принято решение обратиться в полицию для принятия соответствующих мер", - сообщила пресс-служба Высшего судебного совета.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Тогда действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии.